Друзья Началовой: Алдонин был единственным порядочным мужчиной в жизни Юли

Близкие друзья певицы Юлии Началовой, недавно скончавшейся от сердечной недостаточности, высказались об отношении к её бывшему мужу – экс-футболисту ЦСКА и сборной России Евгению Алдонину.



«Женя был, пожалуй, единственным порядочным и приличным мужчиной в жизни Юли, поскольку двое остальных мужей приносили больше страданий и несправедливостей в её жизнь – то меркантильные разборки, то просто незаслуженные обвинения», — приводит слова друзей Началовой «Московский комсомолец».



О смерти Началовой стало известно в минувшие выходные. Певица скончалась в одной из московских клиник. Алдонин позднее заявил, что дочь Вера, родившаяся у пары во время их брака, будет жить с ним. Экс-футболисту пришлось перенести поездку в Вологодскую область в связи с кончиной бывшей супруги. Также он был временно освобождён от работы в клубе.

Алдонин рассказал, с кем будет жить его дочь после смерти Юлии Началовой