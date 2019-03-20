Канте раздумывает над уходом из «Челси», на игрока претендуют «Реал» и «Ювентус»

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте может покинуть клуб в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com.



По информации издания, в услугах француза заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Сам футболист в настоящий момент раздумывает над уходом из «Челси». При этом отмечается, что это не связано с отношениями с главным тренером синих Маурицио Сарри.



Как сообщалось ранее, на Канте также претендует «Пари Сен-Жермен», однако, по словам издания, сам хавбек не считает вариант с переходом в парижский клуб приоритетным.



27-летний Канте перешёл в «Челси» летом 2016 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 35,8 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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