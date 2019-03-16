Топ-6 трансферов для «Реала» после прихода Зидана

По информации испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес, возвращая Зинедина Зидана, согласился обеспечить 3 топ-трансфера для команды. Безусловно, будут и остальные, менее громкие. Текущий сезон показал, что «сливочные» нуждаются в усилении во всех позициях, кроме вратарской. Фамилий в инфопространстве гуляет много. Сосредоточимся на главных.

1. Н’Голо Канте, 27 лет

Амплуа – опорный полузащитник

Нынешний клуб – «Челси» (дата окончания контракта — 30.06.2023 )

Стоимость согласно данным transfermarkt.de – 100 млн евро.



Новость об интересе Зидана к персоне Н'Голо Канте возникла чуть ли не одновременно с его назначением. Французский полузащитник кажется именно тем игроком, который решит многие проблемы команды в опорной зоне. Сарри сейчас использует его откровенно неправильно, нивелируя лучшие качества француза необходимостью играть на непривычной позиции. Однако Канте под руководством наставника, понимающего уровень его игры как опорника, сможет гарантировать преимущество над практически любым соперником при игре возле своей штрафной. Имея «в обойме» также Каземиро, опорная зона мадридской команды при покупке Н'Голо автоматически станет одной из сильнейших в мире.

Фото: Marc Atkins/Getty Images

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2. Кристиан Эриксен, 27 лет

Амплуа – центральный атакующий полузащитник

Нынешний клуб – «Тоттенхэм» (дата окончания контракта — 30.06.2020)

Стоимость согласно данным transfermarkt.de – 85 млн евро.



Не исключено и приобретение креативного игрока в качестве будущей замену Модрича. Отличным вариантом является полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, про интерес к которому «Реала» уже неоднократно заявляли. Очередной неудачный сезон в АПЛ и возможность проявить в себя в момент очередной перестройки одного из самых популярных клубов мира – это говорит о том, что приход датчанина весьма вероятен. Игрок обладает хорошим видением поля и отлично исполняет стандартные положения, что всегда ценилось Зиданом.

Фото: Dan Istitene/Getty Images

3. Эден Азар, 28 лет

Амплуа – атакующий полузащитник

Нынешний клуб – «Челси» (дата окончания контракта — 30.06.2020)

Стоимость согласно данным transfermarkt.de – 150 млн евро.



Большая часть финансов в это трансферное окно будет направлена на усиление атаки. Обязательно придет игрок, призванный взять на себя роль нового Роналду для «Реала». Судя по всему, новым «Мессией» суждено стать кому-то из пары Азар/Мбаппе, ведь Неймара, по информации испанских источников, Зидан видеть в клубе по-прежнему не желает.



Более вероятным вариантом кажется именно приход бельгийца, который откровенно засиделся в «Челси» и имеет все шансы остаться без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне, если останется в нынешней команде. По данным издания Goal, «сливочные» уже предложили за него 115 млн. евро. Сам игрок ранее был заинтересован в переходе именно в мадридскую команду. Конечно, руководство «Челси», учитывая неопределенность с трансферным «баном», будет пытаться удержать свою главную звезду, но если игрок действительно захочет уйти, то никакой пользы от конфликта с ним не будет. Стиль его игры кажется вполне подходящим для испанского чемпионата, его скорость и неординарные решения вновь смогут превратить фланги «Реала» в грозное оружие. При этом опыта при работе с таким мастером будет набираться и Винисиус Джуниор.

Фото: Christopher Lee/Getty Images

4. Килиан Мбаппе, 20 лет

Амплуа – нападающий, вингер

Нынешний клуб – «ПСЖ» (дата окончания контракта — 30.06.2022)

Стоимость согласно данным transfermarkt.de – 200 млн евро.



Обладатель премии Golden Boy 2017, на сегодняшний день Килиан — один из самых дорогих футболистов мира. В свои 20 лет благодаря просто удивительной результативности он успел побить множество рекордов как в национальной сборной, так и чемпионате Франции. Именно его фамилия прозвучала в день назначения Зидана от Флорентино Переса. Прозвучала она вместе с именем Неймара, но все же, приход бразильца кажется крайне сомнительным по причине незаинтересованности в нем Зидана, а вот Килиан — совсем другое дело. В уровне его игры нет никаких сомнений и потенциально это один из сильнейших футболистов мира на долгие годы. В пользу этого трансфера играет и национальность игрока, ведь Зидан является настоящим идолом для французского футбола, да и самому Зизу должно быть очень интересно поработать с сильнейшим футболистом нового поколения.

Фото: Michael Regan/Getty Images

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5. Роберт Левандовски, 30 лет

Амплуа – центральный нападающий

Нынешний клуб – «Бавария» (дата окончания контракта — 30.06.2021)

Стоимость согласно данным transfermarkt.de – 70 млн евро.



Помимо «нового Роналду» крайне необходимо приобретение забивного форварда. Карим Бензема, конечно, старается в этом сезоне, но нужен человек, который сможет «сделать разницу». На эту позицию наиболее вероятными кандидатами являются Харри Кейн и Роберт Левандовски. Поляк выглядит более реальным кандидатом, учитывая его недавнюю критику в адрес главного тренера «Баварии» после вылета из Лиги чемпионов и необходимость перемен и в немецкой команде.



Переход Левандовски в «Реал» активно обсуждался еще весной прошлого года, но не сложилось. Довольно часто появляется информации о желании Роберта сменить чемпионат: в Германии он выиграл все, что можно, но Лига чемпионов так и осталась для него недостижимой. В прошлом сезоне поляк выражал недовольство руководством после вылета в полуфинале как раз от «Реала». В этом году ситуация стала похожей. После безальтернативного поражения от «Ливерпуля» в эту среду Левандовски открыто раскритиковал осторожную тактику Нико Ковача. Безусловно, интерес «Реала» к этому форварду может возобновиться, ведь Роберт продолжает оставаться одним из сильнейших центральных нападающих Европы. Он отлично использует моменты и год за годом является одним из лучших бомбардиров Бундеслиги.

Фото: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images

6. Харри Кейн, 25 лет

Амплуа – центральный нападающий

Нынешний клуб – «Тоттенхэм» (дата окончания контракта — 30.06.2024)

Стоимость согласно данным transfermarkt.de – 150 млн евро.



«Форвард одного сезона» – так называли Харри первые три сезона, в которых он показывал игру высочайшего класса. Лучший центральный нападающий Англии, несмотря на довольно частые травмы, показывает отличную результативность в АПЛ. Как и в случае с Кристианом Эриксеном, в сторону трансфера его могут подтолкнуть очередная неудача в чемпионате и довольно странные решения руководства «Тоттенхэма». Как уже заявлял Почеттино, имея ввиду собственную персону — «возможно, им придется найти другого волшебника». Но речь, возможно, будет идти и о лидерах команды. Харри Кейн — это классический центральный нападающий с пресловутым «чувством гола». Он обладает хорошим ударом и не стесняется брать игру на себя. Учитывая его возраст и опыт, в случае перехода Кейн сможет надолго стать основным форвардом обновленного «Реала».

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Безусловно, будут и другие трансферы. Серхио Рамосу, ситуацию с которым Зизу, безусловно, уладит, нужен партнер, который может самостоятельно принимать верные решения в защите. Варан, как показали важные матчи этого сезона, с этим катастрофически не справляется. Первая покупка в защитную линию уже была совершена — за 50 миллионов евро летом в клуб придет универсальный защитник «Порту» Эдер Милитао. Этот бразилец по-своему повторяет путь Каземиро, ставшего одним из системообразующих игроков для «Реала» — тот заиграл в основе «королевского клуба» именно после аренды в «Порту».



Также интересно, как решится ситуация с Марсело, роль которого в команде в прошлый период работы Зидана была одной из важнейших. Учитывая умение французского специалиста развивать талант испанских молодых игроков, есть ощущение, что и Серхио Регилон, вытеснивший Марсело из основы, свой шанс определенно получит. Вполне вероятно, что нам стоит ждать и других усилений в защиту.

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Невозможно дать точный прогноз на то, какие из этих трансферов состоятся, но одно можно сказать с уверенностью — это летнее трансферное окно будет одним из самых интересных за последние годы. Возвращение Зидана подарило ощущение чего-то исторического. Бурю обсуждений будут вызывать и его первые громкие трансферы, ведь именно тем игрокам, которые придут в клуб, предстоит возвращать «Реал» на вершину.