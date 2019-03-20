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«Вальядолид» и «Райо Вальекано» отказались отпускать игроков в сборную Каталонии

«Вальядолид» и «Райо Вальекано» отказались отпускать игроков в сборную Каталонии
Футбол / Испания

Футболисты «Райо Вальекано» и «Вальядолида», вызванные в сборную Каталонии на товарищеский матч с Венесуэлой, останутся в расположении своих клубов, сообщает Marca.

По словам издания, оба клуба отказались отпускать игроков на товарищескую встречу, поскольку в настоящий момент ведут борьбу за выживание в Примере. По мнению «Райо» и «Вальядолида», футболистам лучше избежать лишних нагрузок, чтобы потом помочь своим командам в матчах чемпионата.

Напомним, из «Вальядолида» в сборную Каталонии были вызваны вратарь Жорди Масип и полузащитник Рубен Алькарас. Из «Райо Вальекано» – голкипер Альберто Гарсия, защитник Алекс Морено и хавбек Алейш Гарсия.

Матч Каталония – Венесуэла состоится 25 марта в Жироне.

Пике и Хави вызваны в сборную Каталонии на товарищеский матч с Венесуэлой
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