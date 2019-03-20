Первая школа «Спартак Юниор» в Москве откроется 30 марта в Филях

В декабре 2018 года московский «Спартак» запустил уникальную масштабную программу по подготовке юных футболистов «Футбольная школа «Спартак Юниор»». Первые школы «Спартак Юниор» открылись в Новокузнецке, Тюмени и Санкт-Петербурге. 30 марта состоится открытие первого филиала футбольной школы «Спартак Юниор» в московском регионе. Филиал будет расположен в спортивном культурно-патриотическом комплексе «Фили».



«На нас лежит огромная ответственность. Мы являемся первым филиалом, открывающимся на родине клуба, где у него больше всего поклонников. Тем не менее мы уверены в своих силах, так как находимся в тесном взаимодействии с академией им. Ф.Ф. Черенкова, в профессионализме и опыте тренерского состава которой не сомневаемся. Мы работаем по методикам академии. Все тренеры, задействованные в проекте, прошли в ней стажировку и сертификацию. По сути мы являемся первой ступенькой в лестнице, восхождение по которой позволит юному спортсмену стать ее воспитанником, а впоследствии и профессиональным футболистом», — отметил Игорь Зорин, генеральный директор школы «Спартак Юниор» в Филях.



Открытие школы состоится 30 марта в спортивном культурно-патриотическом комплексе «Фили» по адресу Новозаводская ул., 27А, стр. 1 в 14:00 мск. Предварительная запись по телефону +7 499 110-08-48 и на сайте.