Погба: каждый мечтает играть за «Реал», а теперь клуб ещё и возглавил Зидан

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что любой футболист мечтает играть за мадридский «Реал».

«Всегда говорил, выступать за «Реал» — мечта каждого игрока. Это один из самых больших клубов в мире. Его тренирует Зидан, работать с ним — мечта каждого, кто любит футбол. Сейчас я являюсь игроком «Манчестер Юнайтед». Никто не знает, что случится в будущем», — приводит слова Погба Goal.

Ранее сообщалось, что Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» после окончания сезона. В то же время француз недавно заявил, что надеется на продолжение работы с Уле-Гуннаром Сульшером, который является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». У Погба ранее возник конфликт с предшественником норвежского специалиста — Жозе Моуринью.