Моуринью: не мог понять, как в «Реале могут бояться «Лиона»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Жозе Моуринью вспомнил о положении дел мадридцев в Лиге чемпионов до его прихода в клуб.

Кажется, «Реал» на протяжении семи или восьми лет не мог дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. В моём первом сезоне в «Реале» в соперниках по 1/8 был «Лион», которого клуб боялся. Я не мог понять, как в «Реале» могут бояться «Лиона». Хорошая команда, но это же «Лион».

Во втором сезоне в полуфинале мы проиграли по пенальти, когда не забили такие прекрасные исполнители, как Серхио Рамос, Кака и Криштиану Роналду. У нас был рекорд в 100 набранных очков в чемпионате Испании, а в полуфинале Лиги чемпионов проиграли по пенальти «Баварии», — цитирует португальского специалиста Marca.