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Азар: Россия — не та команда, в матче с которой мы рассчитываем на победу 5:0

Фото: TF-Images/Getty Images
Азар: Россия — не та команда, в матче с которой мы рассчитываем на победу 5:0
Футбол / Евро-2020

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча Евро-2020 с командой России.

«У России была хорошая команда на чемпионате мира — 2018. Они выбили Испанию, а потом, кажется, проиграли хорватам. Точно не помню… Но сборная России показывала очень хороший футбол. Все мы прекрасно понимаем, что нас ждёт непростой матч. По-моему, пару лет назад мы играли с ними товарищеский поединок и добились в России ничьей. Так что это не та команда, в дуэли с которой мы бы рассчитываем на победу со счётом 5:0.

На бумаге мы можем выглядеть сильнее, но в современном футболе это вообще ничего не значит. Матч действительно будет крайне сложным. Скорее всего, это наш главный соперник по группе, а потому победа будет отличным стартом отборочного цикла», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

Азар — болельщикам: рассчитываем на вашу поддержку в матче со сборной России
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