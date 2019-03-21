Лаврову подарили футболку «Спартака» с надписью Highly Likely

Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака» с автографами футболистов. Также на футболку нанесён 11-й номер, фамилия министра и надпись Highly Likely (с высокой вероятностью).

«С большой долей вероятности могу сообщить, что кое-какой пул поздравил кое-кого с кое-чем, подарив майку с подписями игроков кое-какой команды. А вы присоединяетесь?», — написала полномочный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, опубликовав фото футболки.

Запись можно посмотреть в Facebook Захаровой

Лаврову 21 марта исполнилось 69 лет. Ранее в одном из интервью министр сказал, что выражение «с высокой вероятностью» — это новое изобретение британских дипломатов.

Именно это выражение употребляли британские власти, говоря о нападении на Сергея и Юлию Скрипалей или о применении химического оружия сирийскими правительственными войсками.