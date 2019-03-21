Футболисты сборной Испании сыграли в лазертаг

Футболисты сборной Испании провели необычные сборы во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Тренерский штаб во главе с Луисом Энрике организовал для футболистов игру в лазертаг — аналог пэйнтбола, но с лазерами вместо ружей с краской.

Видео можно посмотреть в «твиттере» сборной Испании

Энрике, возглавив сборную в июле 2018 года, говорил, что хочет создать настоящую команду единомышленников. Во время игры футболисты надели камуфляжные костюмы. Капитаном бригады был назначен защтник «Реала» СерхиоРамос. Судя по видео, игрокам «Красной Фурии» затея понравилась.

Испания в рамках отборочного турнира чемпионата Европы сыграет со сборными Норвегии и Мальты. Встречи будут проходить 23 и 26 марта.