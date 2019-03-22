Черчесов: готовили прессинг, особенно в первые минуты

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы рассказал, что команда целенаправленно прессинговала с первых минут. Напомним, Денис Черышев отличился после ошибки Тибо Куртуа.

«Мы готовили этот прессинг, особенно в первые минуты. Нам и самим надо было войти в игру, и бельгийцам не дать почувствовать себя хозяевами положения. Случай это или нет, но сработало. Хотя 90 минут в таком прессинге играть, конечно, невозможно». — — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Во втором туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.