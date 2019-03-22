Жирков: играть за сборную России – это получать удовольствие, но не в этой игре

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы. В концовке первого тайма игрок «Зенита» сфолил в своей штрафной на Эдене Азаре – бельгийцы реализовали пенальти.

«Настроение у нас плохое – проиграли. Не знаю, был ли там пенальти, может, маленькое касание и было. Если арбитр поставил, то судить здесь не мне.

Азар? Это супер-уровень, да. Что касается возвращения в сборную, то я получил приглашение, долго не играл, так что решил приехать. Играть за сборную России для меня – это получать удовольствие. Но, правда, не в этой игре», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.