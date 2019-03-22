Дзюба: таких футболистов, как Азар, которые делают игру, у сборной России нет

Форвард сборной России Артём Дзюба поделился эмоциями от отборочного матча чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии, который завершился поражением россиян со счётом 1:3.



«У них есть Азар, у нас нет, такие игроки делают определённый результат. Когда сравняли счёт, то показалось, что сможем навязать борьбу, но такие персоны, как Азар, делают игру. Конечно, данное поражение подстегнёт сборную на матч с командой Казахстана, нас это сплотит», — цитирует Дзюбу официальный сайт Российского футбольного союза.



Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три очка у сборных Казахстана и Кипра. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).



Во втором туре сборная России в гостях сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.

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