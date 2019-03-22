Каррера рассказал, что было самым сложным при работе в России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что было для него трудным за 2,5 года в работе в России.



«Для того чтобы быть тренером, нужна смесь разных качеств. Помимо всего прочего, важно быть ещё и психологом. Но если тренер-мотиватор выигрывает титулы, это не значит, что более спокойные тренеры хуже. Они тоже могут побеждать.



Мне как тренеру есть над чем поработать. Работая день за днём на футбольном поле, понимаешь, что надо улучшать множество качеств. Начинаешь прослеживать, где у тебя есть какие-то проблемы и пробелы.



Благодарен «Спартаку», в котором я провёл два с половиной года, потому что до этого я был только помощником Конте. Самое сложное в работе в России – общение. Например, когда тебе нужно что-то крикнуть на поле или выразить эмоции, приходится делать это на итальянском, а не русском языке», — сказал Каррера в эфире YouTube-канала Commandos.



Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год и привёл клуб к победе в чемпионате России, а также завоевал с ним Суперкубок России.