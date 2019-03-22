«Арсенал» вслед за «Тоттенхэмом» заинтересовался хавбеком «Милана» Кессье

Полузащитник «Милана» Франк Кессье привлёк внимание клубов английской Премьер-лиги, сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.



По информации источника, вслед за «Тоттенхэм Хотспур» 22-летним футболистом заинтересовался и принципиальный соперник «шпор» «Арсенал». Помимо лондонцев за прогрессом ивуарийца также наблюдают другие европейские клубы.



Кессье перешёл в «Милан» летом 2017 года из «Аталанты». Сперва россонери арендовали хавбека на один сезон за € 8 млн, а спустя год выкупили его за € 24 млн. В нынешнем сезоне Франк принял участие в 26 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 4 гола (один из которых – с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 6 жёлтых карточек.

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