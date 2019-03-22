Рейнгольд: никакого преступления Глушаков не совершил, и ему надо быть в сборной

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о желании полузащитника красно-белых Дениса Глушакова вернуться в сборную России.



«Во всяком случае по вчерашней игре Глушаков не испортил бы ничего. Он бы смог помочь. Глушаков выглядит прилично, и, откровенно говоря, Черчесов не берёт его в сборную искусственно. Я не знаю всех нюансов, что произошло между Глушаковым и Черчесовым, но выкинуть человека из сборной вот таким способом — это непорядочно. Никакого преступления Глушаков не совершил, и ему надо быть в сборной. Он играет на хорошем, высоком уровне.

Я не главный тренер, но так играть, как играла сборная России, для меня неприемлемо. Как можно разбирать игру, когда многие футболисты даже не знают, зачем они на поле?



Многие поймут меня неправильно. Скажут, что тяну Глушакова в сборную. Но я говорю об игре. Глушаков сильнее Баринова. Во-первых, Глушаков — это всё-таки футбольный символ. Он — человек с большим опытом. Человек, который может повести за собой. Человек уважаемый. Я не хочу сказать, что Баринов плохой футболист. Ничего подобного. Но сравнение идёт не в пользу Баринова», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.