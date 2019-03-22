Форвард «Бёрнли» и сборной Ирландии Уолтерс завершил карьеру

Нападающий «Бёрнли» и национальной команды Ирландии Джонатан Уолтерс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с ахилловым сухожилием.

«Разве это не иронично… Моей ахиллесовой пятой буквально стала моя ахиллесова пята. Она прикончила меня! Я закончил карьеру футболиста. Это было эпично. Пришёл, увидел, победил», — написал Уолтерс на своей странице в «Твиттере».

Джонатан начал выступать на профессиональном уровне в 2000 году. Форвард играл за «Блэкберн Роверс», «Болтон Уондерерс», «Халл Сити», «Кру Александра», «Барнсли», «Сканторп Юнайтед», «Рексем», «Честер Сити», «Ипсвич Таун», «Сток Сити» и «Бёрнли».

Национальную команду Ирландии Уолтерс представлял с 2010 года. В его активе 14 голов в 54 матчах.