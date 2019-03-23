Сборная России прилетела в Казахстан на матч квалификации Евро-2020

Сборная России прибыла в Казахстан, где проведёт с местной национальной командой матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020.

Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в Астане на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Во время перерыва на международные матчи сборная 21 марта провела матч с Бельгией. Встреча состоялась на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Сборная России в отборочном турнире Евро-2020 выступает в группе I. Соперниками подопечных Станислава Черчесова помимо Бельгии и Казахстана являются Шотландия, Кипр и Сан-Марино. С полным расписанием игр национальной команды в квалификационном раунде чемпионата Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».