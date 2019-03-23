Дани Алвес может перейти в «Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» проявляет интерес к бразильскому защитнику «ПСЖ» Дани Алвесу, сообщает Tuttosport.

По данным источника, аргентинский клуб намерен в ближайшее время провести переговоры с футболистом. В «Боке» надеются воспользоваться тем, что контракт Алвеса с «ПСЖ» истекает летом. Таким образом, бразилец может достаться аргентинцам бесплатно.

Ранее сообщалось, что ПСЖ договорился с игроком о продлении соглашения.

35-летний Алвес перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Ювентуса» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах французского национального чемпионата (11 — в основном составе), стал автором четырёх результативных передач. На его счету три матча в Лиге чемпионов.