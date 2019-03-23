Стерлинг: просто стараюсь занять правильную позицию и пробить по воротам

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы с командой Чехии (5:0). В этой встрече Стерлинг отметился хет-триком.

«Прекрасное выступление команды. Рад был помочь сборной одержать победу. Я уверен в себе. Я просто стараюсь занять правильную позицию и пробить по воротам, а больше ни о чём не беспокоиться. Первый гол больше всего порадовал меня, он придал уверенности», — приводит слова Стерлинга ВВС.

24-летний Стерлинг выступает за сборную Англии с 2012 года, провёл за «трёх львов» 47 матчей, в которых стал автором четырёх забитых мячей.

Следующий матч сборная Англии проведёт 25 марта на выезде с Черногорией.