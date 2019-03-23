Федун: к сожалению, ситуация в семье не позволила Алексу раскрыться до конца

Президент московского «Спартака» и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Леонид Федун прокомментировал решение бывшего полузащитника красно-белых Алекса Мескини завершить профессиональную карьеру.



«Имя Алекса всегда помню, а фамилию — нет. Хороший был футболист. Было большой удачей приобрести такого футболиста и привезти в Россию, поскольку это был игрок высокого класса. Но, к сожалению, ситуация в семье не позволила ему раскрыться до конца. Вот, пожалуй, и всё», — приводит слова Федуна сайт телеканала «360».



Алекс выступал в составе московского «Спартака» с 2009 по 2011 год. Вместе с российским клубом полузащитник дважды становился серебряным призёром чемпионата России. Бразильский футболист принял участие в 69 матчах за «Спартак», забил 19 голов и отдал 21 результативную передачу.

Экс-игрок «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры