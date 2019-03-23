Божович: матч с тульским «Арсеналом» будет очень важным для «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о состоянии футболистов и отметил важность предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».



«Собьёт пауза в чемпионате кураж или нет, сложно сказать. Паузы на матчи сборных случаются всегда. Иногда они идут на пользу, иногда — нет. Нам нужны очки, и пока мы ничего не показали и не сделали, по большому счёту. Чемпионат продолжается. Думаем сейчас только об игре с „Арсеналом“, которая будет очень важной для нас.



Форма игроков? После пика формы всегда бывает спад. Скажу так: игроки „Крыльев“ — в хорошем, свежем состоянии. Будем стремиться к лучшему», — приводит слова Божовича официальный сайт самарской команды.

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