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Гендиректор «Химок»: работникам не сокращают зарплаты, остаются старые условия

Гендиректор «Химок»: работникам не сокращают зарплаты, остаются старые условия
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг информацию, согласно которой в подмосковном клубе планируется значительное сокращение заработной платы сотрудникам. Ранее сообщалось, что в СМИ попал документ, согласно которому зарплаты сотрудников, в том числе и руководства, будут снижены в два раза.

«Пока никаких сокращений зарплат сотрудникам футбольного клуба „Химки“ нет. Когда что-то будет, я сообщу.
В СМИ попал документ, согласно которому с 15 апреля зарплаты могут быть понижены? Не знаю, что за документ. У всех будут старые условия», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

После 27 туров «Химки», набрав 33 очка, занимают 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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