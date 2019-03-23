Гендиректор «Химок»: работникам не сокращают зарплаты, остаются старые условия

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг информацию, согласно которой в подмосковном клубе планируется значительное сокращение заработной платы сотрудникам. Ранее сообщалось, что в СМИ попал документ, согласно которому зарплаты сотрудников, в том числе и руководства, будут снижены в два раза.



«Пока никаких сокращений зарплат сотрудникам футбольного клуба „Химки“ нет. Когда что-то будет, я сообщу.

В СМИ попал документ, согласно которому с 15 апреля зарплаты могут быть понижены? Не знаю, что за документ. У всех будут старые условия», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

После 27 туров «Химки», набрав 33 очка, занимают 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.