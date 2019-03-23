«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Крооса € 60 млн

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к немецкому полузащитнику мадридского «Реала» Тони Кроосу. Об этом сообщает AS со ссылкой на The Sun.

По данным источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 60 млн. «Реал» может согласиться на продажу игрока, который проводит очень неудачный сезон.

29-летний Кроос перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Баварии». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче национального испанского чемпионата, в которых стал автором трёх результативных передач. Также на его счету один забитый мяч и две голевые передачи в восьми матчах Лиги чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.