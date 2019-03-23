СМИ: «Наполи» просит € 150 млн у «Манчестер Юнайтед» за Кулибали

«Манчестер Юнайтед» намеревается приобрести во время летнего трансферного окна защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Руководство английского клуба уже встретилось с коллегами из Неаполя. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис оценил трансфер сенегальца в € 150 млн, утверждает La Gazzetta dello Sport.

В приобретении Кулибали был заинтересован ещё Жозе Моуринью, ранее возглавлявший «Манчестер Юнайтед». Но португальца в итоге уволили, а его место занял Уле-Гуннар Сульшер, который является исполняющим обязанности главного тренера.

По данным источника, помимо «Манчестер Юнайтед», заинтересованность в услугах 27-летнего защитника проявляют «Барселона», «Реал» и «Челси». Кулибали перешёл в «Наполи» из «Генка» в 2014 году. Тогда итальянский клуб заплатил за защитника около € 8 млн.