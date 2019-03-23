Скроботов: «Аустрия» показала великолепный футбол в матче с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Илья Скроботов дал комментарий после поражения со счётом 0:3 в товарищеском матче с «Аустрией» из Вены.

«Не мне оценивать опыт, полученный в этой игре. Тренер скажет. Я вышел на поле показать то, что умею. Получилось или не получилось — этого я сказать не могу. Скорее, не получилось. Я пытался выполнять указания тренера.

Такой результат — это недостаток мотивации в связи с тем, что матч товарищеский? Нет-нет, в каждом матче ты должен выходить и показывать свой уровень, вне зависимости от статуса игры. Мотивация была на высоком уровне. Иначе никак.

Соперник очень хороший, никаких вопросов. «Аустрия» показала великолепный футбол», — приводит слова Скроботова пресс-служба «Зенита».

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 20 матчах команда Сергея Семака одержала 13 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В 21-м туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Оренбургом». Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 31 марта, начало — в 14:00 мск.