Дешам: к Жиру в клубе относятся несправедливо

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поддержал форварда Оливье Жиру. По мнению Дешама, к Жиру несправедливо относятся в «Челси». Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри привлекает Оливье к игре лишь в матчах Лиги Европы.

«Жиру продолжает забивать. Его реже используют в клубе, но он играет в Лиге Европы и забивает. Присутствие такого форварда очень помогает команды. И это даже важнее, чем его голы. В сборной он забил 34 мяча, это большое число. Жиру приехал в сборную после тяжёлого периода в клубе. К нему там относятся несправедливо.

Но пока я продолжаю ставить его в состав, он приближается к результативности Мишеля Платини (41 гол. — Прим. «Чемпионата»). Когда Жиру находится на поле, он продолжает забивать. Ему не откажешь в желании и свежести», — приводит слова Дешама Football.London.