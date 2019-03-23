Тите: рассчитывал на более креативную игру Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Панамы (1:1). Наставник бразильцев признался, что ожидал большего от своей команды.

«Результат получился плохим. Игра в первом тайме — ниже любых ожиданий. Во втором тайме играли нормально, помогли коррективы, которые внесли в перерыве.

Мы приехали на этот матч, чтобы попробовать молодых игроков. Мы не планировали устраивать шоу. Хотим проверить в деле молодых и талантливых игроков.

Игра была нормальной, хоть и не отличной. Когда мы поедем на Кубок Америки, выберем игроков, которые смогут давать результат. Но лично мне хотелось, чтобы мы сегодня действовали более креативно», — цитирует Тите Globo Esporte.