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Гол Рамоса принёс Испании победу в матче квалификации Евро-2020 с Норвегией

Гол Рамоса принёс Испании победу в матче квалификации Евро-2020 с Норвегией
Футбол / Евро-2020

В матче 1-го тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Испании принимала национальную команду Норвегии. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий испанцев Родриго, отличившийся на 16-й минуте после передачи защитника Жорди Альбы. В начале второго тайма форвард норвежцев Джошуа Кинг сравнял счёт ударом с 11-метровой отметки. На 71-й минуте капитан Испании Серхио Рамос забил победный мяч, реализовав пенальти.

Во 2-м туре испанские футболисты в Та-Кали на одноимённом стадионе сыграют со сборной Мальты, а Норвегия в Осло на арене «Уллевол» примет национальную команду Швеции. Оба матча состоится 26 марта.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 1-й тур
23 марта 2019, суббота. 22:45 МСК
Испания
2 : 1
Норвегия
1:0 – Родриго – 16, 1:1 – Кинг – 65 (пен), 2:1 – Рамос – 71 (пен)
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