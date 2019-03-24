Санчо: Стерлинг помог мне почувствовать себя комфортно в сборной Англии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо отметил, что полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг помог ему адаптироваться в национальной команде. Напомним, ранее сборная Англии обыграла Чехию (5:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.



«Рахим — отличный игрок, он подаёт пример молодым футболистам. Уверен, он намерен далеко продвинуться в спортивной карьере, и я счастлив, что могу играть вместе с ним в сборной. Стерлинг — отличный друг. Он говорит нам с Каллумом Хадсоном-Одои, что стоит делать, а чего не стоит, даёт нам советы.



Он действительно помог мне почувствовать себя комфортно в национальной команде. Впрочем, не только он», — приводит слова Санчо Sky Sports.



Следующий матч сборная Англии проведёт 25 марта на выезде с Черногорией.

Стерлинг: просто стараюсь занять правильную позицию и пробить по воротам