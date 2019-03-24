Шевченко: сложнее всего понять, что теперь я тренер, а не игрок

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, ранее выступавший в составе «Милана» и «Челси», рассказал о трудностях работы наставника.



«Самая большая сложность заключается в том, чтобы понять, что теперь я тренер, а не игрок. Да, на данный момент чувствую себя наставником на 100 процентов. Рассуждаю и веду себя иначе, чем в прошлом. Я сосредоточен на своей команде, есть множество мыслей по поводу дальнейшего развития сборной. И я стал спать меньше», — приводит слова Шевченко Tuttosport.



Завтра, 25 марта, сборная Украины проведёт матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Люксембурга. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Ранее подопечные Шевченко сыграли вничью со сборной Португалии (0:0).