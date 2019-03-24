Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Томь» обыграла «Мордовию» в домашнем матче ФНЛ

«Томь» обыграла «Мордовию» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Мордовию». Встреча команд состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Томи» Алексей Гасилин, который отправил мяч в ворота саранской команды на 77-й минуте. Таким образом, томская команда прервала безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 5 матчей.

«Томь» набрала 51 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Мордовия» (38) располагается на 10-м месте в таблице первенства России. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 54 очка в 27 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Томь
Томск
1 : 0
Мордовия
Саранск
1:0 – Гасилин – 77
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент