«Томь» обыграла «Мордовию» в домашнем матче ФНЛ

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Мордовию». Встреча команд состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Томи» Алексей Гасилин, который отправил мяч в ворота саранской команды на 77-й минуте. Таким образом, томская команда прервала безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 5 матчей.



«Томь» набрала 51 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Мордовия» (38) располагается на 10-м месте в таблице первенства России. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 54 очка в 27 матчах.