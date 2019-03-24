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Казахстан — Россия: Гилерме, Дзюба и Ионов — в старте гостей

Казахстан — Россия: Гилерме, Дзюба и Ионов — в старте гостей
Футбол / Евро-2020

Тренерские штабы сборных Казахстана и России определились с составами на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

Казахстан: Непогодов, Малый, Ахметов, Логвиненко, Суюмбаев, Бейсебеков, Куат, Перцух, Меркель, Муртазаев, Зайнутдинов.

Запасные: Покатилов, Шацкий, Алип, Шомко, Мужиков, Жуков, Сейдахмет, Омиртаев, Щеткин, Турысбек, Федин.

Россия: Гилерме, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Фернандес, Черышев, Газинский, Оздоев, Ахметов, Ионов, Дзюба.

Запасные: Лунёв, Шунин, Набабкин, Беляев, Щенников, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Баринов, Жирков, Игнатьев, Смолов, Чалов.

Матч Казахстан — Россия состоится сегодня, 24 марта, в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена», начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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