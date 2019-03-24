Ерохин: в планах — начать тренировки на поле на следующей неделе

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о ходе восстановления после травмы.

«Процесс реабилитации проходит хорошо, надеюсь, скоро смогу присоединиться к команде, начать тренироваться в общей группе. Но в целом восстановление после травмы не самое приятное занятие. Приезжаю на базу в 10 утра и уезжаю в 16-17 часов. Довольно напряжённый период. Но надеюсь, он пойдёт на пользу.



Насколько сложно лишиться возможности работать с командой? Для меня это очень тяжело. Бывает, тренер говорит: «Тебе лучше взять паузу на день, отдохнуть, набраться сил». Это сложно, лучше провести тренировку с командой. Не могу представить себе даже один день без тренировок с командой, меня даже словно совесть мучает в этот момент! Как так — все тренируются, а я нет?!



В планах — начать тренировки на поле на следующей неделе, потихоньку начать делать разминку с командой. Сложно сказать, насколько этот период затянется. Надеюсь, ненадолго», — приводит слова Ерохина официальный сайт клуба.