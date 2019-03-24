Казахстан — Россия: защитник хозяев Бейсебеков отправил мяч в свои ворота

В эти минуты в Нур-Султане проходит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Казахстан – Россия. В середине второго тайма российская сборная побеждает со счётом 4:0. Четвёртый мяч в этой встрече в свои ворота забил защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков. По воротам соперника бил Магомед Оздоев, но мяч после рикошета от Бейсебекова изменил направление. Ранее дубль оформил Денис Черышев, а ещё один мяч забил Артём Дзюба.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Казахстан — Россия.

В квалификации чемпионата Европы 2020 года сборные Казахстана и России представляют группу I. Их соперниками по отбору являются национальные команды Бельгии, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

В стартовом матче россияне уступили бельгийцам со счётом 1:3. Сборная Казахстана стартовала в отборочном турнире с победы в матче с Шотландией (3:0).