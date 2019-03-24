Дзюба прервал 15-матчевую безголевую серию

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба впервые забил за последние 16 матчей.

Дзюба отметился голом в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (счёт 4:0, идёт второй тайм).

В последний раз до этого форвард забивал гол 25 октября 2018 года в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бордо» (2:1).

30-летний Дзюба является воспитанником «Спартака». В «Зенит» он перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Также на его счету пять забитых мячей и одна голевая передача в девяти матчах Лиги Европы. Его контракт с клубом действителен до лета 2020 года.