Казахстан — Россия: Дзюба забил третий мяч гостей

В эти минуты в Нур-Султане проходит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Казахстан – Россия. Во втором тайме российская сборная побеждает со счётом 3:0. Преимущество гостей в начале второй половины встречи увеличил Артём Дзюба, пробивший в ворота с близкого расстояния после передачи Дениса Черышева. Ранее сам Черышев оформил дубль.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Казахстан — Россия.

В квалификации чемпионата Европы 2020 года сборные Казахстана и России представляют группу I. Их соперниками по отбору являются национальные команды Бельгии, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

В стартовом матче россияне уступили бельгийцам со счётом 1:3. Сборная Казахстана стартовала в отборочном турнире с победы в матче с Шотландией (3:0).