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Хорватия уступила Венгрии в матче отборочного турнира Евро-2020

Хорватия уступила Венгрии в матче отборочного турнира Евро-2020
Футбол / Евро-2020

Сборная Хорватии потерпела поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Венгрии. Встреча, проходившая в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 13-й минуте, отличился Анте Ребич. Ещё до перерыва Адам Салаи сравнял счёт, а на 76-й минуте Мате Паткои принёс сборной Венгрии победу. Больше счёт не менялся.

Сборная Венгрии набрала три очка в турнирной таблице группы E. Также три очка после двух туров у сборных Хорватии, Словакии и Уэльса. Единственной командой, не набравшей очков в этой группе, является сборная Азербайджана.

В следующем, третьем, туре сборная Венгрии сыграет с Азербайджаном, а сборная Хорватии — с Уэльсом.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 2-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Венгрия
2 : 1
Хорватия
0:1 – Ребич – 13, 1:1 – Салаи – 34, 2:1 – Паткои – 76
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