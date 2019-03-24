«Барселона» готова продать Силлессена за € 45-50 млн

«Барселона» может расстаться с голландским вратарём Яспером Силлессеном в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По данным источника, каталонский клуб оценивает голкипера в € 45-50 млн, хотя сумма отступных в его контракте составляет € 60 млн. Голландец не может выиграть конкуренцию у Марка-Андре тер Штегена, поэтому готов покинуть клуб, так как хочет иметь регулярную игровую практику. В «Барселоне» уже составили список из нескольких кандидатов, которые могут заменить Силлессена.

29-летний Силлессен перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса» за € 13 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за каталонский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов. Его контракт с «Барселоной» действителен до 2021 года.