УЕФА представил талисман чемпионата Европы 2020 года

Пресс-служба УЕФА представила талисман чемпионата Европы, который пройдёт в 2020 году. Его зовут «Скилзи», что является производным от английского слова skills — навыки.

Как сообщает пресс-служба, новый маскот сочетает в себе качества футбольных фристайлеров. Для презентации талисмана были приглашены известные фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс. Они вместе с талисманом показывали футбольные трюки во время официальной презентации, состоявшейся перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Нидерланды — Германия в Амстердаме.

Чемпионат Европы состоится летом 2020 года. Во второй раз в финальной части чемпионата сыграют 24 сборные. Также он станет первым турниром, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.