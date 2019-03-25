Супруга Новосельцева попросила болельщиков спросить футболиста про его семью

Катерина Кейру, супруга защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, записала видеообращение. В ролике она призвала болельщиков попросить Новосельцева, чтобы он рассказал о ситуации в их жизни. Ролик Кейру записала перед тем, как Новосельцев должен был принять участие в акции в одном из торговых центров Ростова.

«Всем привет. Дорогие болельщики, ростовчане. Сегодня мой муж, Иван Новосельцев, впервые за месяц официально выходит в свет. В «Меге» проходит акция ростовского клуба, в которой участвует Иван. У меня к вам такая просьба: спросите у него, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала так участвовать в его жизни, жизни клуба, и собирается ли он поинтересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка.

Я немножко не понимаю ситуацию. Что он говорит людям о том, что происходит. Ситуация очень непростая, и, к сожалению, в ближайшее время все карты откроются. Поэтому мне действительно очень интересно. Если вы можете, запишите этот разговор на телефон. Если возможно, отметьте меня в сторис или пишите мне в директ, чтобы я хотя бы хоть чуть-чуть увидела реакцию этого человека. Спасибо вам большое. Буду ждать», — сказала Кейру.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кейру

В конце февраля супруга Новосельцева, являющаяся бывшей баскетболисткой сборной России, сообщила о беременности. Также она заявила, что её предали. Адвокат Кейру сообщила, что Новосельцев переписал всю недвижимость на свою мать. Кейру подала иск на раздел имущества.