Юмтити: я знаю, что Гризманн счастлив в «Атлетико»

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити прокомментировал информацию о возможном уходе из «Атлетико» его соотечественника Антуана Гризманна.

«Я знаю, что Гризманн счастлив в „Атлетико“. У него все хорошо. Вся команда играет на него. В ходе карьеры мы принимаем решения, о которых порой жалеем. Он мог бы играть за любой клуб в мире, учитывая его уровень, будь то „Барселона“, или же где-нибудь ещё», — приводит слова Юмтити TF1.

Ранее сообщалось, что Гризманн хочет перейти в «Барселону». Напомним, что прошлым летом у форварда было предложение от каталонцев, но он предпочёл продлить контракт с «Атлетико».

В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач.