Известный итальянский специалист Фабио Капелло назвал лучших футболистов, которых ему довелось тренировать в ходе своей долгой карьеры, длившейся с 1987 по 2018 год.



«Трудно сказать, кто был лучшим. Возможно, это был Марко ван Бастен. Но ещё был Роналдо. К моменту моего прихода в «Реал» он уже набрал вес, но всё ещё обладал невероятным дриблингом, уникальными качествами и высочайшим классом. Но ещё в моей карьере были два замечательных защитника – Паоло Мальдини и Франко Барези, я не могу забыть про них», — цитирует Капелло Calciomercato.com со ссылкой на Radio Deejay.



Капелло в своей карьере занимал пост главного тренера в «Милане», «Реале», «Роме», «Ювентусе», сборных Англии и России, а также в китайском клубе «Цзянсу Сунин».

Капелло назвал трёх футбольных гениев, Роналду среди них не оказалось