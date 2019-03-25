Джуджак провёл 100-й матч за сборную Венгрии

Капитан сборной Венгрии Балаж Джуджак принял участие в домашнем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Хорватии. Встреча завершилась победой венгров со счётом 2:1.

32-летний футболист, ныне вступающий за команду «Аль-Иттихад Кальба», таким образом провёл 100-ю игру за национальную команду. На счету Джуджака 21 гол за сборную Венгрии. Футболист дебютировал за свою национальную команду 2 июня 2007 года в Ираклионе в матче против сборной Греции. Его первый гол на международной арене случился 24 мая 2008 года также в ворота греков.

Джуджак известен в России по выступлениям за «Анжи» (2011 год) и московское «Динамо» (2012-2015 годы), после чего он отправился в турецкий «Бурсаспор».