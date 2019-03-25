Портал Footyheadlines опубликовал фотографию резервного комплекта игровой формы, в котором футболисты мадридского «Реала» будут выступать в следующем сезоне.



Экипировка «Королевского клуба» выполненена в бирюзовом цвете с белыми и тёмно-синими вставками. Эмблема «сливочных» также сделана в непривычном цвете. Техническим спонсором «Реала» является фирма adidas.

Опубликовано фото третьей формы «Реала» на сезон-2019/20, она бирюзового цвета Фото : Footyheadlines.com

«Реал» после 28 туров занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 54 очка и уступая лишь «Барселоне» (66) и «Атлетико» (56). Ближайший преследователь мадридской команды в лице «Хетафе» отстаёт на восемь очков.



В 29-м туре «Реалу» предстоит на своём поле сыграть с «Уэской». Матч состоится 31 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнётся в 21:45 мск.