Караваев: мечтаю сыграть за такой клуб, как «Барселона» или «Реал»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, чего хотел бы добиться в своей карьере.



«Моя мечта – сыграть за такой клуб, как «Барселона» или «Реал». Думаю, это касается каждого футболиста. Мне остаётся только работать. Я отдаю всего себя работе и надеюсь, что смогу поиграть за какой-нибудь сильный и известный клуб.



Хочу провести много матчей в Лиге чемпионов. Пока на моём счету всего одна игра – это ничто. Но всё равно это были отличные ощущения. Когда выходишь на поле в Лиге чемпионов в 18-летнем возрасте и слышишь этот гимн, переживаешь невероятные ощущения. Надеюсь, мои мечты сбудутся», — сказал Караваев в ролике на канале «Витесса» в YouTube.



23-летний Караваев является воспитанником ЦСКА, за который выступал с 2013 по 2016 год. В прошлом году защитник перебрался в «Витесс» из пражской «Спарты».

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