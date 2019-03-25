«Реал» предложит «ПСЖ» около € 280 млн за Мбаппе

Мадридский «Реал» в скором времени начнёт работу по трансферу нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе после окончания нынешнего сезона.



Французский футболист является главной целью «сливочных» на летнее трансферное окно. В приобретении 20-летнего форварда заинтересован как президент «Реала» Флорентино Перес, так и главный тренер команды Зинедин Зидан, который после возвращения в клуб в середине этого месяца попросил функционера сфокусироваться на покупке игрока.



По информации France Football, Перес готовит солидное предложение для «ПСЖ» и в течение ближайших недель предложит французскому клубу около € 280 млн за Мбаппе.



В случае договорённости между клубами форвард станет самым дорогим футболистом в истории и опередит своего партнёра по команде нападающего Неймара, за которого «ПСЖ» летом 2017 года заплатил «Барселоне» € 222 млн.

Мбаппе — главная цель «Реала» на летнее трансферное окно