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«Реал» предложит «ПСЖ» около € 280 млн за Мбаппе

Фото: Frederic Stevens/Getty Images
«Реал» предложит «ПСЖ» около € 280 млн за Мбаппе
Футбол / Испания

Мадридский «Реал» в скором времени начнёт работу по трансферу нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе после окончания нынешнего сезона.

Французский футболист является главной целью «сливочных» на летнее трансферное окно. В приобретении 20-летнего форварда заинтересован как президент «Реала» Флорентино Перес, так и главный тренер команды Зинедин Зидан, который после возвращения в клуб в середине этого месяца попросил функционера сфокусироваться на покупке игрока.

По информации France Football, Перес готовит солидное предложение для «ПСЖ» и в течение ближайших недель предложит французскому клубу около € 280 млн за Мбаппе.

В случае договорённости между клубами форвард станет самым дорогим футболистом в истории и опередит своего партнёра по команде нападающего Неймара, за которого «ПСЖ» летом 2017 года заплатил «Барселоне» € 222 млн.

Мбаппе — главная цель «Реала» на летнее трансферное окно
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