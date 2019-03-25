Альварес: после приезда в Россию я готов играть в любом чемпионате

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес рассказал, что хотел бы продолжить выступления в составе своего клуба.



«Сначала это было сложно, это правда. Особенно после смены города, языка, культуры… Но сейчас всё хорошо. Что касается языковой темы, то мне помогают переводчики, которые у нас есть. Я прибыл сюда с обычным уровнем английского, и теперь, после полутора лет, я значительно улучшил его.

Клуб предложил мне обсудить тему продления контракта. Я хотел бы остаться здесь. Сейчас у меня всё хорошо, я хочу закончить этот сезон и буду продолжать рассчитывать на доверие, которое мне оказывают. Скажу так, что после приезда в Россию я готов играть в любом чемпионате», — цитирует Альвареса Mundo Deportivo.



В нынешнем сезоне 26-летний футболист провёл 19 матчей за тульскую команду.