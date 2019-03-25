Врач сборной России: Джано принял риск на себя, и всё получилось. Он – герой

Врач сборной России и ЦСКА Михаил Бутовский прокомментировал эпизод, в котором полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе смог своевременно оказать помощь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шёру во время матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. После столкновения с Джемалом Табидзе у Шёра начал западать язык. Джано вовремя вмешался в ситуацию и спас соперника от удушения.

«Во-первых, нужно отдать должное Джано. Действительно можно сказать, что он спас жизнь швейцарцу. Например, если бы Джано не обратил внимание на Шера, судья промедлил, а врачи выбежали на поле с небольшими опозданием, то последствия могли быть страшными. Длительное нахождение в гипоксии и пониженное содержание кислорода в крови может привести как к летальному исходу, так и к тяжёлой инвалидизации – проблемам с памятью, движениями и другими факторами, влияющими на жизнь и несовместимыми с продолжением футбольной карьеры. Поэтому все те добрые слова, которые обращены к Джано, — заслужены.



Во-вторых, Джано принял риск на себя, и всё получилось. Он – герой. Но врач действовал бы в этой ситуации иначе. Так, как бы ни было распространено это мнение, но не нужно лезть пальцами в рот. Они как минимум грязные – можно занести инфекцию. А как максимум — у находящегося без сознания человека в некоторых случаях могут начаться сильные судороги, и силы челюстей хватит, чтобы перекусить пальцы. В этом случае намного хуже станет и спасающему, и спасаемому.



Поэтому если вы вдруг окажетесь в такой ситуации, то нужно в первую очередь проверить, дышит ли человек и послушать, бьётся ли сердце. Если всё в порядке, то нужно перевернуть человека набок, поддерживать голову, слегка бить по щекам и дать нашатырь. Если это не помогает и, скажем так, язык нужно достать, то стоит расположить указательные пальцы по периметру челюсти, а большими упереться во внутреннюю часть подбородка, выдвигая челюсть вперёд. Это поможет безопасно освободить дыхательные пути.

При этом, ещё раз повторюсь, реакция Джано была абсолютно оправдана. Он – молодец», — сказал Бутовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.