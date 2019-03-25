Жена Кокорина: врачам до сих пор не дали разрешения пройти к Саше

Дарья Валитова, жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отвечая в социальной сети на вопросы подписчиков, рассказала о состоянии здоровья своего супруга.



«До сих пор не дали разрешения врачам, чтобы пройти к Саше. С его коленом всё не очень хорошо, мягко говоря», — написала Валитова в «Инстаграме».



Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким пребывает в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. Молодые люди были заключены под стражу за участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.



Изначально арест компании был рассчитан на два месяца, однако позднее суд дважды продлевал его. 8 апреля срок содержания футболистов и их товарищей под стражей истечёт.

Жена Кокорина: если не считать проблемы с ногой, Саша чувствует себя нормально